  1. إيران
  2. السياسة
١٢‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١٠:١٦ ص

السفارة الإيرانية: زيارة لاريجاني تُبرز أهمية العراق في السياسة الخارجية الإيرانية

أعلنت السفارة الإيرانية في العراق، تعليقًا على زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى بغداد، أن هذه الزيارة وتوقيع مذكرة التعاون الأمني بين البلدين يُظهران أهمية العراق ومكانته الخاصة في السياسة الخارجية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بخصوص زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى العراق، كتبت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد على حسابها الرسمي على برنامج X: قام علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بأول زيارة خارجية له بصفته أمينًا للمجلس إلى العراق.

وصل لاريجاني إلى بغداد صباح أمس الاثنين للقاء المسؤولين العراقيين والتشاور معهم.

وخلال هذه الزيارة، التقى واستشار رئيس الوزراء محمد شياع السوادني، والرئيس عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ووزير الخارجية فؤاد حسين، ومستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي.

