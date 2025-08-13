لدى وصوله الى بيروت..لاريجاني: إيران ستقف دائمًا إلى جانب الشعب اللبناني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، فور وصوله إلى بيروت: ستقف إيران دائمًا إلى جانب الشعب اللبناني.

وأضاف: تتمتع إيران ولبنان بحضارة عريقة، ولطالما كانت العلاقات الوثيقة قائمة بين البلدين على مر القرون.

وأضاف: إن التواصل الثقافي بين إيران ولبنان عزز الترابط العاطفي بين شعبي البلدين، بحيث اذا كان الشعب اللبناني يشعر بمعاناة، فإن الشعب الإيراني يشعر بهذه المعاناة أيضًا.

وقال لاريجاني: أودّ أن أعرب عن امتناني لصديقي العزيز، الأستاذ العزيز نبيه بري، الذي ساهم في الإعداد لهذه الرحلة. وسأعقد اليوم اجتماعات مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء وعدد من المثقفين والسياسيين اللبنانيين.

/انتهى/