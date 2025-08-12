لاريجاني: لا نعارض توسيع التعاون الأمني بين إيران ودول المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار لاريجاني إلى محادثاته مع المسؤولين العراقيين واتفاقية الأمن بين إيران والعراق، قائلاً: "هناك أوجه تقارب متعددة بين إيران والعراق. يجب تعزيز أُسس التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي تُبنى على ضمان أمن مستقر بين الدولتين."

وأضاف: "توفر هذه الاتفاقية إطاراً لتحقيق أمن مستدام بين البلدين، ونأمل أن يتحقق ذلك. وقد تم وضع آلية لمراقبة هذا الأمن لضمان استمراريته بين البلدين."

وتابع لاريجاني: "كما جرت مناقشات حول التعاون الاقتصادي والممرات التي يمكن أن تحقق فوائد جيدة لإيران والعراق."

وعن اتفاقية الأمن بين البلدين، قال لاريجاني: "هناك إرادة لدى الجانب العراقي لاحترام الأمن المستدام لإيران، ونحن كذلك، وهذه الاتفاقية ستعزز التعاون في مختلف القطاعات بين إيران والعراق."

وبخصوص اقتراح المسؤولين العراقيين لعقد اجتماع بين إيران ودول الخليج الفارسي، أوضح: "وزير الخارجية العراقي طرح هذا الاقتراح، وهو أمر تم التطرق إليه سابقاً. بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والعراق، تم مناقشة آلية من هذا النوع، وأكدوا على إمكانية العمل عليها مستقبلاً. نحن لا نعارض توسيع التعاون الأمني بين إيران ودول المنطقة."

وفيما يتعلق بوضع جبهة المقاومة في المنطقة، قال لاريجاني: "جبهة المقاومة جزء لا يتجزأ من شعوب المنطقة، وهي ثروة وطنية للدول. لديهم فهم عميق للظروف ويعرفون ماذا يفعلون في كل مرحلة. يجب أن يكون الهدف الحفاظ على هذه القدرات."

واختتم قائلاً: "سأبقى اليوم حتى المساء في العراق، ثم أتوجه إلى لبنان."

/انتهى/