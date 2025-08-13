جامعة خوارزمي وجامعة الصين للبترول توقعان مذكرة تفاهم للتعاون العلمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن جامعة خوارزمي، تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الصين للبترول وجامعة خوارزمي بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم والبحث.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون الجامعتان في مجالات مختلفة، بما في ذلك تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتبادل الطلاب والأساتذة، وإقامة الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات، بالإضافة إلى تسهيل فرص الدراسة للباحثين والأساتذة.

كما تتناول المذكرة تحديد واستخدام الدعم المالي البحثي بين الجامعتين. بخبرة تزيد عن 70 عامًا، تُعد جامعة الصين للبترول واحدة من المؤسسات الرائدة في مجالي البترول والبتروكيماويات في الصين، وتلعب دورًا مهمًا في ربط الجامعة بالقطاع الصناعي.

وفقًا لتصنيفات ESI، تُصنّف الجامعة ضمن أفضل 1% من جامعات العالم في خمسة تخصصات: الكيمياء، والهندسة، وعلوم المواد، وعلوم الأرض، وعلوم الحاسوب، وهي رائدة في تطوير تقنيات جديدة في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة.

يمكن لهذا التعاون العلمي أن يوفر فرصًا قيّمة للباحثين والأساتذة والطلاب من كلا البلدين، وأن يُشكّل خطوةً فعّالة نحو تطوير البحث المشترك وتبادل المعرفة.

