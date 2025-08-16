  1. إيران
برعاية رئيس الجمهورية، تشغيل مصفاة دهلران NGL 3100 للحد من انبعاثات الغاز

تم افتتاح وتشغيل مصفاة دهلران NGL 3100، والتي تعد خطة لإنهاء حرق الغاز، بحضور رئيس الجمهورية عبر مؤتمر فيديو .

أفادت وكالة مهر للأنباء، تم إطلاق الخطة الوطنية لجمع الشعلات أو الغازات المصاحبة من حقول النفط في محافظة إيلام الجنوبية (NGL 3100 دهلران) صباح اليوم السبت عبر مؤتمر فيديو والتواصل المباشر مع المنطقة بموجب مرسوم من الرئيس الدكتور بزشكيان.

وُضع هذا المشروع الضخم موضع التنفيذ خلال حفل حضره حجة الإسلام، ممثل الولي الفقيه في المحافظة وإمام صلاة الجمعة في إيلام، أحمد كرامي، ومحافظ إيلام، جراغي، وممثل أهالي المحافظة في مجلس الشورى الإسلامي، النائب قبردي، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاستثمار التابعة لصندوق التقاعد، وقائد الحرس أمير المؤمنين (ع) في المحافظة، ومجموعة من مسؤولي المحافظات والأقضية.

