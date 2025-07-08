تعاون ایراني عراقي لتسهيل التبادل التجاري عبر معبر برويز خان الحدودي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى "محمد شفيعي"، على رأس وفد، مدير الحدود والممثل المفوض لرئيس وزراء مطقة كردستان العراق في معبر برويز خان، الیوم الثلاثاء لمناقشة التحديات القائمة على الحدود.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، على تعزيز التعاون وتسهيل التبادل التجاري والاقتصادي لتحقيق المنفعة للجمهورية الإسلامية الإیرانیة والعراق من هذه الحدود كما رحّب الجانبان باستمرار هذه الاجتماعات الشهرية لتعزيز التفاعل.

وقال "محمد شفيعي" بشأن بالمواضيع التي نوقشت في هذا الاجتماع الثنائي، استمرت التبادلات التجارية وحركة المسافرين على هذه الحدود بفضل جهود إيران والعراق ومسؤوليهما، خلال حرب الـ 12 يومًا التي فرضها الکیان الصهیوني على إيران.

وأضاف أن اجتماع اليوم يأتي في إطار الاجتماعات الدورية الشهرية لتسهيل التجارة والتبادلات الحدودية.

وتابع قائلا: شدد الجانبان خلال الاجتماع، على حل مشاكل السائقين، ووُضعت آليات لضمان رضا السائقين، وخاصة السائقين العراقيين والإيرانيين بناءً على مذكرة تفاهم.

وقال: کانت مخاوف لدى الجانبين بشأن أمن معبر برويز خان، لكن الوضع الأمني مؤاتٍ حاليًا ولا توجد أي مشكلة تُذكر و أکد الجانبان على ضرورة منع تهريب الوقود، ووعد الجانب العراقي بالقضاء علی خزانات الوقود غير المرخصة في الشاحنات.

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