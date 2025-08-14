قائد الدفاع الوطني لجنوب إفريقيا يزور لواء 65 المحمول جواً للجيش الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المشير رودزاني مافوانيا قام على رأس وفد عسكري رفيع المستوى بزيارة اللواء 65 للقوات الخاصة للاستجابة السريعة التابع للقوة البرية للجيش.

ووصف قائد قوات الدفاع الوطني لجنوب إفريقيا خلال الزيارة قدرات القوات الخاصة لجيش الجمهورية الإسلامية بأنها "لا مثيل لها وفريدة".

وأشار فريق أول رودزاني مافوانيا إلى التجربة المرة لجنوب إفريقيا في نظام الفصل العنصري، ووصف تعديات وجرائم النظام الصهيوني بأنها "فصل عنصري جديد"، قائلاً: "نحن نقف إلى جانبكم في الدفاع عن المظلومين في العالم".

كما وصف الإجراءات الإنسانية ومساندة الشعب التي تقوم بها القوات المسلحة الإيرانية بأنها "جديرة بالثناء وسلمية"، وأشاد بالابتكارات الإبداعية في أساليب القوات الخاصة للجيش الإيراني ووصفها بأنها "قابلة للإعجاب".

من جانبه، قال العميد كريم جشك نائب عمليات القوة البرية للجيش خلال اللقاء: إن مساعدة المتضررين في دول الجوار تمثل نموذجاً للإجراءات الإنسانية للجمهورية الإسلامية الإيرانية "خارج حدود البلاد"، مؤكداً: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقبل بصدق مقترحات التعاون العسكري بين الدول الصديقة في إطار القوانين الدولية، وفي سبيل نشر السلام والاستقرار في العالم وصالح البشرية العامة".

عُرض خلال الزيارة جانب من قدرات ومهارات القوات الخاصة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شكل مناورات ميدانية وصور ذات صلة للضيوف.

