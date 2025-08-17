الجيش: سنواصل مسيرة الصمود والمقاومة حتى النهاية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانًا بمناسبة ذكرى عودة المحررين إلى أرض الوطن عام ١٩٨٠.

وقال البيان لقد صمد المحررين الأعزاء لسنوات طويلة من المعاناة والمصاعب ليبقى اسم إيران الإسلامية ورايتها الشامخة شامخة في أعالي التاريخ.

إن ذكرى عودة المحررين فرصة ثمينة لتقدير وشكر أولئك الذين أضاءت أسماؤهم وذكراهم درب التطور والتقدم في إيران الإسلامية، وستكون ذكرى تضحياتهم منارةً للأجيال القادمة.

إن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ يحيي ذكرى عودة المحررين إلى الوطن الإسلامي، فإنه ينوه بشجاعتهم وتضحياتهم، ويؤكد أنه سيواصل مسيرة الصمود والمقاومة التي سار عليها الأحرار العظماء حتى النهاية، وهو عازم وصامد على عهده بالتضحية بالنفس من أجل الوطن والامة.

