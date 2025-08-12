قائد الجيش الايراني وقائد قوات الدفاع الوطني في جنوب أفريقيا يؤكدان على إدانة جرائم الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد قائد الجيش، اللواء أمير حاتمي، خلال لقائه قائد قوات الدفاع الوطني في جنوب أفريقيا، رودزين مافوانيا، أن البلدين، انطلاقًا من نهجهما المناهض للاستعمار والغطرسة والساعي إلى العدالة، يتمتعان بتشابهات سياسية عديدة، لا سيما على الصعيد الدولي. وأضاف: لطالما دعمت الجمهورية الإسلامية الايرانية وجنوب أفريقيا بعضهما البعض، ودعمت الشعوب المظلومة، ويجب مواصلة هذا النهج للعودة إلى النظام الدولي القائم على العدالة والكرامة الإنسانية.

وأشار قائد الجيش إلى الموقف الشجاع لحكومة جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني، وتقديمها شكوى ضد هذا الكيان لدى محكمة العدل الدولية، معتبرًا هذا الإجراء شجاعًا وسيبقى خالدًا في التاريخ.

أكد اللواء حاتمي أن شعب غزة المظلوم اليوم بحاجة إلى دعم عملي من الحكومات والمؤسسات الدولية، وأضاف: للأسف، وبتأثير الولايات المتحدة وبعض القوى الغربية، أصبح هذا الدعم لفظيًا أكثر منه عمليًا، وعلى هذا الأساس، تستمر جرائم هذا الكيان بكثافة.

وفي كلمته لقائد قوات الدفاع الوطني في جنوب إفريقيا، قال القائد العام للجيش: لقد انتهك الكيان الصهيوني والولايات المتحدة القوانين الدولية خلال عدوانهما على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واستخدما كل قوتهما لضرب الجمهورية الإسلامية، ولم يفشلا في تحقيق أهدافهما فحسب، بل إن هزيمتهما أمام الهجمات الصاروخية للجمهورية الإسلامية الإيرانية أجبرتهما على الدعوة إلى وقف إطلاق النار. في هذه الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا، كان موقف جنوب إفريقيا الحازم في إدانة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة شجاعًا ومستحقًا للثناء.

وأضاف اللواء حاتمي: في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تحظى القارة الإفريقية بالأولوية، وبطبيعة الحال، وبفضل التقارب السياسي والدولي بين البلدين، تتمتع جنوب إفريقيا بمكانة خاصة.

أكد القائد العام للجيش أن العديد من قدرات البلدين في العلاقات الثنائية والتعاون، وخاصة في المجالات العسكرية، قابلة للاستخدام والتطوير، وقال: آمل أن نتمكن من تحويل هذه القدرات إلى خطط عملية لتعزيز التعاون المشترك.

وفي هذا اللقاء، وجّه الجنرال رودزاين مافوانيا، قائد قوات الدفاع الوطني في جنوب إفريقيا، رسالته وتحيات رئيس جنوب إفريقيا إلى الشعب الإيراني ووزير الدفاع، وقال: إن جمهورية جنوب إفريقيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية لديهما أهداف مشتركة؛ فنحن نقف دائمًا إلى جانب الشعوب المضطهدة والعزل في العالم.

وأضاف: أُعرب عن تعاطفي مع أهالي غزة وفلسطين الذين يتعرضون للقصف أثناء وقوفهم في طوابير توزيع المواد الغذائية، وأدين ذلك.

أكد قائد قوات الدفاع الوطني في جنوب أفريقيا إدانته لأفعال الكيان الصهيوني في غزة والضفة الغربية، والتي تتماشى مع سياساته الاستيطانية، قائلاً: "لهذا السبب رفعنا دعوى أمام محكمة العدل الدولية لمحاسبة مرتكبي الإبادة الجماعية".

وأضاف الجنرال مافوانيا: "لطالما كان هناك احترام متبادل بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية جنوب أفريقيا، ونسعى إلى تعميق العلاقات في جميع المجالات، وخاصةً في المجال الدفاعي مع جمهورية إيران الإسلامية".

وفي الختام، أشار إلى أهداف زيارته إلى طهران، قائلاً: "هذه الزيارة ليست عسكرية فحسب، بل تحمل رسالة سياسية أيضًا، وقد تمت في الوقت المناسب للتعبير عن مشاعرنا الصادقة تجاه الشعب الإيراني المُحب للسلام".

انتهى/