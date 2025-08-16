نقل 28 مصابًا في حوادث المرور خلال الأربعين جوًا من إيلام إلى طهران

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن جعفر ميعادفر، رئيس منظمة الطوارئ الوطنية: "بتعاون مشترك بين منظمة الطوارئ الوطنية والقوات الجوية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تم نقل 28 من ضحايا حوادث المرور المرتبطة بمراسم الأربعين من إيلام إلى طهران".

وأضاف: "اتخذ هذا الإجراء بهدف تقديم خدمات أسرع وأفضل جودة للزوار والمصابين ، وقد نُفِّذت هذه العملية بتعاون وثيق مع منظمة الطوارئ الوطنية والقوات الجوية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبعد أن اتخذت فرق الطوارئ الإجراءات الطبية الأولية، نُقل المصابون إلى طهران بطائرة خاصة لمواصلة علاجهم المتقدم في المراكز المتخصصة."

وأشاد رئيس منظمة الطوارئ الوطنية بالجهود الدؤوبة التي بذلها زملاء الطوارئ والدعم القيّم من القوات الجوية للجيش، مؤكدًا: إن صحة وسلامة زوار الأربعين هي أولويتنا، وقد سخّرت المنظمة كل إمكاناتها لتقديم خدمات فعالة وفي الوقت المناسب."

