عراقجي: الشيعة يسيرون معاً متكاتفين ومتوحدين في طريق العزة والمقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عراقجي، قال خلال مشاركته في برنامج إذاعي خاص الذي يبث عبر إذاعة "صبا"، إن مسيرة الأربعين هي امتداد لنهضة عاشوراء، حيث يجدد الزائرون من خلالها العهد مع الإمام الحسين (ع) ويجسدون مبادئ المذهب الشيعي. وأضاف أن مشاركة الإيرانيين هذا العام كانت بحافز وإرادة أكبر من السنوات السابقة.

وأشار وزير الخارجية إلى التعاون الوثيق بين الحكومة العراقية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في تنظيم هذه المناسبة، مشيداً بتحسن مستوى التنظيم عاماً بعد عام، ومؤكداً امتنانه لما يقدمه العراق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

كما لفت إلى أن القنصليات الإيرانية في النجف وكربلاء تعمل على مدار الساعة لخدمة الزائرين الإيرانيين وتقديم المساعدة في حل مشكلاتهم.

وفي ختام حديثه، شدد عراقجي على أن مسيرة الأربعين تسهم في تعزيز وحدة الصف الشيعي وتُظهر قوته المعنوية وتماسكه، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الدبلوماسية الإيرانية على الصعيد الدولي، قائلاً: "إن هذا الحشد في كربلاء لوحة مهيبة تبهر العالم، وتؤكد أن الشيعة يسيرون معاً، متكاتفين ومتوحدين، في طريق العزة والمقاومة".

