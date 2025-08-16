عدد الزوار عبر معبر مهران الحدودي تجاوز 3 ملايين شخصا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح أحمد كرمي، صباح السبت، خلال حفل إطلاق الخطة الوطنية لجمع الغازات المصاحبة أو الشعلات من حقول النفط في جنوب محافظة إيلام (NGL 3100 دهلران) عبر الفيديو كونفرانس بحضور الرئيس: "بلغ عدد المسافرين عبر معبر مهران الحدودي أكثر من ثلاثة ملايين شخص منذ بداية شهر صفر".

وأكد رئيس مقر الأربعين في محافظة إيلام، أن استقبال الزوار والخدمات المقدمة لهم في محطة الشهيد رئيسي أمرٌ مرغوب فيه، وقال: "تم اتخاذ جميع الترتيبات لتوفير أسطول نقل عام لنقل الزوار إلى وجهاتهم، ولا تزال القوافل تعمل".

وأشار محافظ إيلام إلى إحصاءات حركة المرور، قائلاً: شهدنا مرور 270 ألف شخص في يوم وليلة واحدة، وهو رقم قياسي في عدد المسافرين خلال 24 ساعة.

