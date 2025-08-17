الأوروغواي تغلق مكتبها في القدس المحتلة تضامناً مع غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة معا الإخبارية، قررت حكومة الأوروغواي تعليق تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة في ديسمبر/كانون الأول 2024 بين الهيئة الوطنية للبحث والابتكار في البلاد وجامعة "إسرائيل" في القدس المحتلة، وإغلاق مكتب الابتكار التابع لها في القدس.

كما أدانت أوروغواي بشدة قرار حكومة الكيان الصهيوني باحتلال مدينة غزة، ووصفته بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي ويقوض التقدم نحو حل سلمي للحرب في غزة.

من جانبها أعربت سفارة الكيان في "مونتيفيديو" عن أسفها لقرار الحكومة الأوروغوايانية، قائلة إن تعليق التعاون العملي بسبب الخلافات السياسية أمر مؤسف.

وحسب التقرير أن قرار الحكومة الأوروغوايانية يأتي في أعقاب قرار المجلس الوزاري الأمني المصغر قبل نحو أسبوع ونصف بالسيطرة الكاملة على قطاع غزة وشن حرب التجويع ضد سكان غزة.

/انتهى/