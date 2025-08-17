حرس الثورة الإسلامیة يعلن عن تفاصيل تدمير خليتين إرهابيتين في سيستان وبلوشستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر مقر "القدس" التابع للقوة البرية لحرس الثورة الإسلامية، بيانا، اليوم الأحد، أعلن فيه: نجحت قوات مقر القدس، بمشاركة أجهزة أمنية واستخباراتية أخرى، في تحديد وتفكيك مخبأين للإرهابيين في شمال وجنوب محافظة سيستان وبلوشستان.

وأضاف البيان: قُتل 6 إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات انتحارية وتخريبية، وذلك خلال هذه السلسلة من العمليات المنفصلة في المحافظة.

وجاء في البيان: أُلقي القبض على إرهابيين اثنين خلال هذه العملية، وعثر بحوزتهما على 25 كيلوغراما من المتفجرات والقنابل.

