طهران: تقرير التلغراف يهدف إلى تحويل الانتباه عن الإبادة الجماعية في غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء ان تقرير التلغراف بشأن قائمة الجواسيس التي سلمتها طالبان لحرس الثورة مرفوض لأنه ملفق وكاذب. إن ادعاء التلغراف بتعاون طالبان مع الحرس الثوري في هذه القائمة سخيف ولا أساس له من الصحة.

وتابعت الجزيرة، نقلاً عن الوزارة: "تقرير التلغراف يتماشى مع حملة التشهير والتشويه الممنهجة التي يشنها الإعلام الصهيوني ضد إيران. ويهدف تقرير التلغراف إلى صرف الانتباه عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".

ونفت حركة طالبان الأفغانية سابقًا أي مزاعم حول عقد اجتماع مع حرس الثورة الإسلامية بشأن "جواسيس بريطانيين".

وقال مسؤولون في طالبان الأفغانية لقناة العربية يوم الاثنين: "لم نعقد أي اجتماع مع مسؤولي الحرس الثوري الإيراني".

وأكد مسؤول طالبان في هذه المقابلة: "التقارير حول تقديمنا قائمة بأسماء الجواسيس البريطانيين لإيران غير صحيحة".

يأتي هذا النفي بعد أن زعمت وسائل إعلام، مثل صحيفة التلغراف، سابقًا أن الحرس الثوري طلب من طالبان تزويد طهران بقائمة بأسماء أفغان تعاونوا مع بريطانيا. وكان الهدف من هذا الإجراء "تحديد هوية عملاء جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)".

/انتهى/