استمرار تداعيات الحرب مع إيران؛ اقتصاد تل أبيب في حالة تدهور

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن القناة 13 الإسرائيلية، قال المكتب المركزي للإحصاء في الكيان الصهيوني، أن اقتصاد تل أبيب شهد تراجعاً في المؤشرات المرغوبة في الربع الثاني من العام الجاري؛ ويُسجل هذا التراجع لأول مرة منذ بدء حرب غزة.

ويشير التقرير إلى أن الحرب مع إيران أثرت سلباً على التطورات والمؤشرات الاقتصادية للكيان الصهيوني .

وكانت صحيفة معاريف قد اعترفت سابقاً بأن الحرب مع إيران كلفت تل أبيب عشرات المليارات من الشواقل (العملة الإسرائيلية). وقد قُدّر هذا الرقم بما يصل إلى 14 مليار دولار أمريكي.

كما أفادت وسائل إعلام صهيونية أن تكلفة الهجوم على قطاع غزة بلغت حتى الآن 81 مليار دولار.

