ما خفي أعظم، اعترافات صهيونية جديدة حول الهجوم الإيراني على منشآت بازان

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتبت صحيفة "إسرائيل هيوم" الصهيونية في تقريرٍ لها، مشيرةً إلى العمليات الصاروخية الإيرانية على منشآت "بازان" للبتروكيماويات في ميناء حيفا خلال عدوان الـ 12 يومًا الذي فرضته ا الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران، أن الهجوم على هذه المنشآت أظهر أن البنية التحتية الداخلية لإسرائيل ليست بمنأى عن المخاطر، وأن إنشاء هذه البنى التحتية تحت الأرض ضرورة أمنية لا مفر منها.

وأضاف التقرير، الذي قدم تفاصيل جديدة حول الهجمات الصاروخية الإيرانية على منشآت "بازان" في 16 يونيو/حزيران، أن صاروخًا إيرانيًا أصاب منشأة "بازان" في الساعات الأولى من ذلك اليوم. قُتل ثلاثة أشخاص من المتوقع أنهم كانوا متواجدين داخل غرف المجمع، وحوصروا بين الأنقاض والحريق الذي اندلع في المنطقة.

وأضافت الصحيفة أن الهجوم ألحق أضرارًا جسيمة بمنشآت ومعدات الطاقة في المصفاة، ولذلك أعلنت "بازان" أنها ستوقف أنشطتها تمامًا وستستأنفها في الأشهر المقبلة.

وأضافت "إسرائيل هيوم" أنه في الساعات الأولى التي تلت الهجوم على منشأة بازان، حاول الكيان الصهيوني منع نشر صور موقع سقوط الصاروخ عبر فرض رقابة إعلامية، إلا أن صور ارتطام الصاروخ بُثت مباشرةً على قناة الجزيرة، ولذلك أدرك الكيان الصهيوني أن الرقابة الإعلامية على الهجوم لن تُجدي نفعًا.

وأضافت الصحيفة أن الهجوم العنيف على مصفاة بازان أظهر أن وضع المصفاة في قلب التجمع البشري في ميناء حيفا سيكون مكلفًا للغاية وسيُشكل مخاطر كبيرة على الكيان الصهيوني.

/انتهى/