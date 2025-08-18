الجزيرة: حماس وافقت على مقترح وقف إطلاق النار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح مصدر في حركة حماس للجزيرة: "أبلغنا الوسطاء بموافقتنا على مقترحهم الذي قُدّم أمس".

وقال مصدر مطلع على المفاوضات للجزيرة: "يتضمن المقترح وقفًا مؤقتًا للعمليات العسكرية لمدة 60 يومًا".

وأضاف: "خلال 60 يومًا، سيعيد الجيش الإسرائيلي تموضعه تمهيدًا لوصول المساعدات".

وسبق أن صرّح مصدر لقناة العربي: "كان لقاء الفصائل الفلسطينية مع وزير المخابرات المصري والوفد القطري في القاهرة إيجابيًا".

في غضون ذلك، التقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، برئيس المخابرات المصرية "لمناقشة موقف إسرائيل من الاتفاق المصري الجديد".

وقال المصدر: "أظهر لقاء الفصائل الفلسطينية مع وزير المخابرات والوفد القطري حسًا عاليًا من المسؤولية والعزم على وقف الحرب".

أكد المصدر أن الجانب المصري قدم مقترحًا جديدًا بشأن وقف إطلاق النار في غزة، تضمن مقاربات لسد الفجوة بين مقترح ويتكوف، المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط.

وأوضح المصدر أن حماس والفصائل الفلسطينية ستقدم اليوم ردها على المقترح الجديد بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار تقرير سعودي إلى أن اجتماعًا لحماس سيُعقد اليوم في القاهرة لمناقشة وثيقة وقف إطلاق النار المصرية الجديدة.

وأشارت التقارير الليلة الماضية إلى أن حماس تسلمت مقترح وقف إطلاق النار من مصر وقطر، بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية. وذكرت المصادر أن الفصائل الفلسطينية طلبت من حماس الرد على المقترح خلال ساعات قليلة.

