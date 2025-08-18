اكتشاف مقرّ لتصنيع طائرات مسيرة تابعة للموساد في طهران

وأفادت مصدر مطلع لوكالة مهر للأنباء، بأنه تم اكتشاف مقرّ تابع لجهاز التجسس التابع للكيان الصهيوني في طهران كان يحتوي على معدات تصنيع الطائرات المسيرة.

وأضاف المصدر: بناءً على التقارير العامة والتحقيقات الميدانية الدقيقة، نجح ضباط مركز شرطة وسط طهران في اكتشاف مقرّ لتصنيع طائرات مسيرة لصالح عملاء الموساد في شارع نصرت، الواقع بالقرب من ساحة الثورة.

وأضاف المصدر: خلال تفتيش هذا الموقع، اكتشف الضباط وصادروا عددًا من الطائرات المسيرة والمجهرية، ولا تزال التحقيقات جارية في هذا الصدد.

تجدر الإشارة إلى أنه في السابق، خلال حرب الـ 12 يومًا بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان الصهيوني، تم تحديد عدد من هذه المواقع التجسسية بالتعاون مع المواطنين

/انتهى/