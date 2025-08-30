اعتقال ثمانية أشخاص مرتبطين بالموساد في خراسان الرضوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن مكتب العلاقات العامة لمقر الإمام الرضا(عليه السلام) لحرس الثورة الاسلامية في محافظة خراسان الرضوية، في بيان، اكتشاف وتدمير خلية إرهابية تابعة للموساد في خراسان الرضوية، مُبيّنًا أن أنشطتها تشمل التواصل والتعاون مع الجماعات الانفصالية.

تم تحديد هوية ثمانية عملاء تابعين لجهاز التجسس التابع للكيان الصهيوني (الموساد) واعتقالهم في هذه المحافظة.

هؤلاء الأفراد، الذين تلقوا تدريبهم المتخصص عبر الفضاء الإلكتروني، أرسلوا إحداثيات مراكز حيوية وحساسة، بالإضافة إلى معلومات تتعلق بشخصيات عسكرية بارزة، إلى ضباط استخبارات الموساد خلال العدوان الأخير الذي استمر 12 يومًا.

ووفقًا للوثائق المتاحة، كان العناصر المعتقلون يحاولون التخطيط وتنفيذ عمليات ضد مسؤولين مدنيين وعسكريين، بالإضافة إلى تدمير مراكز مهمة في مدينة مشهد المقدسة. وقد أُلقي القبض عليهم قبل تنفيذ أي عملية. كما تم اكتشاف وضبط كميات من المواد الخام المستخدمة في تصنيع القاذفات والقنابل والمتفجرات والعبوات الناسفة لدى هذه الشبكة.

