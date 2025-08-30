  1. إيران
  2. المجتمع
٣٠‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٣ ص

اعتقال ثمانية أشخاص مرتبطين بالموساد في خراسان الرضوية

اعتقال ثمانية أشخاص مرتبطين بالموساد في خراسان الرضوية

أعلن الحرس الثوري الإيراني اعتقال ثمانية عملاء مرتبطين بجهاز التجسس الإسرائيلي (الموساد) في محافظة خراسان الرضوية، وأعلن أن تنفيذ عمليات ضد مسؤولين وتدمير مراكز مهمة في مشهد كان على جدول أعمال المعتقلين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن مكتب العلاقات العامة لمقر الإمام الرضا(عليه السلام) لحرس الثورة الاسلامية في محافظة خراسان الرضوية، في بيان، اكتشاف وتدمير خلية إرهابية تابعة للموساد في خراسان الرضوية، مُبيّنًا أن أنشطتها تشمل التواصل والتعاون مع الجماعات الانفصالية.

تم تحديد هوية ثمانية عملاء تابعين لجهاز التجسس التابع للكيان الصهيوني (الموساد) واعتقالهم في هذه المحافظة.

هؤلاء الأفراد، الذين تلقوا تدريبهم المتخصص عبر الفضاء الإلكتروني، أرسلوا إحداثيات مراكز حيوية وحساسة، بالإضافة إلى معلومات تتعلق بشخصيات عسكرية بارزة، إلى ضباط استخبارات الموساد خلال العدوان الأخير الذي استمر 12 يومًا.

ووفقًا للوثائق المتاحة، كان العناصر المعتقلون يحاولون التخطيط وتنفيذ عمليات ضد مسؤولين مدنيين وعسكريين، بالإضافة إلى تدمير مراكز مهمة في مدينة مشهد المقدسة. وقد أُلقي القبض عليهم قبل تنفيذ أي عملية. كما تم اكتشاف وضبط كميات من المواد الخام المستخدمة في تصنيع القاذفات والقنابل والمتفجرات والعبوات الناسفة لدى هذه الشبكة.

/انتهى/

رمز الخبر 1962167
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات