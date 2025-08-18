بزشكيان يغادر طهران متوجهاً إلى يريفان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس مسعود بزشكيان غادر مطار مهر آباد بطهران قبل لحظات متوجهاً إلى يريفان، عاصمة أرمينيا. وتأتي هذه الزيارة بدعوة من رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وتستمر أربعة أيام، من اليوم الاثنين 18 أغسطس/آب إلى الخميس 21 أغسطس/آب.

ومن أهم برامج الرئيس حضور مؤتمر الأعمال الأرميني الإيراني في يريفان. وفي الوقت نفسه، سيُعرب الجانبان عن قلق بلادنا إزاء وجود شركات أمريكية في محافظة سيونيك بأرمينيا، وسيناقشان هذه المسألة. كما سيوقع الطرفان على عدة مذكرات تفاهم ووثائق تعاون.

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد أرمينيا، سيتوجه الرئيس إلى مينسك، عاصمة بيلاروسيا.

/انتهى/