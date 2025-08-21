الخارجية البريطانية تستدعي السفير الصهيوني في لندن

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن صحيفة الخليج(الفارسي)، أن وزارة الخارجية البريطانية أعلنت استدعاء السفير الصهيوني في لندن بعد موافقة تل أبيب على توسيع المستوطنات غير الشرعية.

ووفقاً لهذا التقرير، أعلن وزير المالية الصهيوني أمس موافقة تل أبيب على خطة توسيع المستوطنات التي ستفصل أجزاء من الضفة الغربية عن بعضها البعض، وتمنع فعلياً قيام دولة فلسطينية موحدة.

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الذي تُعتبر بلاده من الداعمين للكيان الإسرائيلي، قد صرّح بأنه في حال تنفيذ هذه الخطة، ستُقسّم الدولة الفلسطينية إلى قسمين.

