دمرت صواريخ "ناصر" و"قدير" و"قادر" أهدافها  بنجاح

أفادت وكالة مهر للأنباء استمرارًا للمراحل الرئيسية من مناورات "الاقتدار" الصاروخية لعام 1404، نجحت أنواع مختلفة من صواريخ كروز البحرية ذات المدى المتفاوت، والتي أُطلقت من الشاطئ ومن على متن سفن السطح التابعة للبحرية الإيرانية، في إصابة أهدافها في شمال المحيط الهندي وبحر عمان.

في هذه المرحلة من المناورة، نجح الطراد الصاروخي "غناوة" والمدمرة "سبلان" في إصابة وتدمير هدف سطحي مُحدد في البحر بإطلاق صاروخي كروز "ناصر" و"قدير" البحريين في آن واحد، وإطلاق صاروخ "قدير" الساحلي والمضاد للسفن من منظومة "ولاية 2" الساحلية.

صاروخ "قادر" البحري هو صاروخ كروز خفي متوسط المدى مضاد للسفن، يتميز بقوة تدميرية عالية ودقة استهداف مذهلة، وهو مصمم لمحاربة السفن والأهداف الساحلية.

صاروخ "قدير" البحري هو أيضًا صاروخ كروز خفي طويل المدى مضاد للسفن، يتميز بقوة تدميرية عالية ودقة استهداف مذهلة، ويُستخدم لمحاربة السفن.

صاروخ "ناصر" البحري هو صاروخ كروز خفي قصير المدى مضاد للسفن، يتميز بقوة تدميرية عالية ودقة استهداف مذهلة، وهو يُستخدم لمحاربة السفن.

/انتهى/