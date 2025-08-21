  1. إيران
في مناورات الاقتدار الصاروخية لعام 1404

مسيرة "باور 5" تدمر أهدافها بنجاح

مسيرة "باور 5" تدمر أهدافها بنجاح

دمرت مسيرة "باور 5" الإنقضاضية هدفها بنجاح خلال مناورات "الاقتدار" الصاروخية 1404 للبحرية الإيرانية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، في إطار استمرار المراحل الرئيسية والعملياتية لمناورات "اقتدار" الصاروخية 1404 للبحرية الإيرانية، أن مسيرة "باور 5" الانقضاضية نفذت عملية تدمير هدف محدد مسبقًا بنجاح في المنطقة العامة للمناورة في شمال المحيط الهندي وبحر عمان.

في هذه المرحلة من المناورة، نجحت طائرة "باور 5" المدمرة بعيدة المدى في إصابة هدفها المحدد وتدميره بعد قطع مسافة 400 كيلومتر.

مسيرة "باور 5" الانقضاضية هي طائرة ذكية ومدمرة قادرة على تدمير أهداف ساحلية وأهداف عائمة في البحر من خلال إطلاقها من على سطح الوحدات عائمة والقذائف.

