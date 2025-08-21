قاليباف يهنئ الفريق الطلابي بفوزه في أولمبياد الفلك الدولي

أفادت وكالة مهر للأنباء، وجّه رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، رسالة هنأ فيها طلاب بلادنا على بطولتهم وحصولهم على المركز الأول في أولمبياد الفلك الثامن عشر.

وفيما يلي نصّ رسالة رئيس السلطة التشريعية:

بسم الله الرحمن الرحيم

أسعدنا وأثلج صدورنا النجاح الباهر الذي حققه طلاب جمهورية إيران الإسلامية في الفوز بالبطولة المرموقة والمركز الأول في أولمبياد الفلك والفيزياء الفلكية العالمي الثامن عشر (2025) من بين أكثر من 64 دولة.

لا شك أن تحقيق الشرف في هذا الامتحان، الذي يُعدّ من أعرق المسابقات العلمية لطلاب المرحلة الثانوية في العالم، والذي تحقق للعام الثاني على التوالي، يعكس ذكاء وموهبة وإبداع وتعاطف شباب هذه البلد، في ظلّ توكلهم على الله ودعم عائلاتهم وكوادرهم التعليمية، مما يبعث الأمل في التقدم المستمر والمستقبل المشرق لشبابنا العزيز.

أهنئ أعضاء الفريق الطلابي ومدربيهم ومشرفيهم وعائلاتهم والأوساط العلمية والتربوية في البلاد على هذا النجاح، آملاً أن نشهد دائماً، في ظلّ فضل النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) والأئمة المعصومين (عليهم السلام)، بناة مستقبل البلاد وهم يحصدون أعلى مراتب الشرف على الساحة الدولية.

محمد باقر قاليباف

رئيس مجلس الشورى الإسلامي

