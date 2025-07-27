الطلاب الإيرانيون يحصدون ثلاث ميداليات ذهبية وواحدة فضية في أولمبياد الأحياء العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فاز كل من فريق الطلاب الإيرانيون "سياوش بزشبور" و"علي أكبر نوراللهي" و"علي سليمان زادة "بالميداليات الذهبية وحصل "رادين بياني"، على الميدالية الفضية في أولمبياد الأحياء العالمي السادس والثلاثين الذي تستضيفه الفلبين.

وفي وقت سابق، أمس السبت، فاز فريق الطلاب الإيرانيون لأولمبياد الفيزياء بخمس ميداليات فضية في أولمبياد الفيزياء العالمي الخامس والخمسين في فرنسا.

هذا العام، أرسل الطلاب الإيرانيون إلى فعاليات عالمية في الصين وأستراليا وفرنسا. وحقق طلاب الرياضيات المركز الثاني في هذه المسابقة من بين 32 دولة في الصين.

وتمكن الفريق من تحقيق المركز الثاني عشر في أولمبياد الرياضيات في أستراليا، متقدما سبعة مراكز عن العام الماضي. كما فاز طلابنا الذين أرسلوا بأربع ميداليات فضية في أولمبياد الكيمياء السابع والخمسين في دبي.

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