تألق الفريق الايراني لعلم الفلك والفيزياء الفلكية ببطولة العالم للعام الثاني على التوالي

حقق الفريق الوطني لعلم الفلك والفيزياء الفلكية في جمهورية إيران الإسلامية شرفًا عظيمًا للبلاد، حيث تُوّج بطلًا للعالم للعام الثاني على التوالي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء تألق الفريق الوطني لعلم الفلك والفيزياء الفلكية في جمهورية إيران الإسلامية في هذه الجولة من المسابقة، ونجح في حصد ميداليات قيّمة، محتلًا المركز الأول عالميًا مجددًا.

أسماء أعضاء الفريق الوطني لأولمبياد الفلك والفيزياء الفلكية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الجولة من المسابقة هي كما يلي:

علي نادري

حسين معصومي

هيربد فودازي

أرشيا ميرشمسي كاخكي

وحسين سلطاني

هذا النجاح الباهر هو ثمرة جهود الطلاب، ودعم عائلاتهم، وجهود المدربين، وتعاطف المجتمع العلمي في البلاد، الذين رفعوا راية إيران عالياً في الساحة العالمية.

