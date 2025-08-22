ممثلا إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يجتمعان بفيينا ويحرزان تقدما

وأفادت وكالة مهر للأنباء،انه أعلن رضا نجفي، السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه استكمالًا للمفاوضات التي أجراها نائب المدير العام للوكالة مؤخرًا في طهران، التقى وفد بلادنا اليوم بنائب المدير العام للوكالة لشؤون الضمانات في فيينا.

خلال هذا الاجتماع، واصل الجانبان المناقشات التي أُجريت في طهران، وناقشا وتبادلا وجهات النظر حول كيفية تفاعل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع مراعاة الوضع الجديد الناتج عن الهجمات غير القانونية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، وفي إطار القانون الجديد الذي أقره البرلمان، كما تم شرح الشروط الجديدة للجمهورية الإسلامية للتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد نجفي أن الطرفين أحرزا تقدمًا في هذه الجولة من المحادثات، وتم الاتفاق على مواصلة المحادثات لوضع دليل لترتيبات التعامل في إطار قانون البرلمان.

