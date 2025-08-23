عراقجي: أحداث عدوان الـ12 يوما ستُوثّق قانونيا وتاريخيا

أفادت وكالة مهر للأنباء، سُئل السيد عباس عراقجي، في مقابلة معه، عما إذا كان هناك قرار بتوثيق حرب الاثني عشر يومًا، في ظل إنشاء مكتب الشؤون الدبلوماسية الثقافية في وزارة الخارجية. وقال: "التوثيق مسألة ذات شقين. الأول توثيق قانوني، والذي بموجبه يُمكننا تقديم شكوى إلى المنظمات الدولية؛ بشأن الأضرار و...، وهو من مسؤولية مكتب الشؤون القانونية في رئاسة الجمهورية".

وأضاف: "يُقدم قسمنا القانوني المساعدة في هذا الأمر أيضًا، وهم مشغولون حاليًا، ومن أولوياتنا أن تسير هذه العملية على ما يُرام وأن يتم التوثيق الدقيق والكامل".

وأضاف وزير الخارجية: "الشق الثاني توثيق تاريخي؛ أي أن تُكتب رواية هذه الحرب بدقة ووضوح. وقد كلفتُ أيضًا أحد زملائي في وزارة الخارجية بهذا الجانب. سنجمع رواية وزارة الخارجية ونُدوّنها، وإن شاء الله، ستُنشر في الوقت المحدد". أجاب عراقجي أيضًا على سؤال حول مهمة سينمانا في عرض أحداث حرب الاثني عشر يومًا للعالم.

وقال: للسينما دورٌ مؤثر. أحيانًا يُعبّر الفيلم عن قصةٍ تفوق ما تُعبّر عنه عدة كتب وسنوات من السرد، إلخ. وهذا أمرٌ يُجيده الغربيون للأسف، وأنا على يقين من أن الصهاينة سيُنتجون من الآن فصاعدًا العديد من الأفلام والمسلسلات عن هذه الحرب.

وقال: من الطبيعي أن يُقدّم فنّنا هذا في مجموعته الخاصة. والسينما ليست استثناء.

