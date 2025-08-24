الحرس الثوري: الترابط الوثيق بين الحكومة والشعب والقوات المسلحة هي ضامن إيران قوية ومتقدمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان الحرس الثوري الإسلامي، الصادر يوم الأحد، بمناسبة بدء أسبوع الحكومة:

نتقدم بأحرّ التهاني والتبريكات لجميع المسؤولين الحكوميين والفاعلين في الشأن العام، الملتزمين بشرف وفخر وتقدم إيران الحبيبة، والسعي لتحقيق الأهداف والمبادئ السامية والحضارية للثورة الإسلامية، بمناسبة حلول أسبوع الحكومة.

يُعدّ أسبوع الحكومة فرصة ثمينة لاستعراض وشرح نموذج الخدمة المخلصة والجديرة بالثقة التي تركها الشهداء العظماء محمد علي رجائي، ومحمد جواد باهنر، والسيد إبراهيم رئيسي، بتضحياتهم وإخلاصهم. هذه الأيام ليست رمزًا للوفاء بالمبادئ السامية للثورة الإسلامية فحسب، بل هي أيضًا تجسيدٌ دائمٌ للرابطة العميقة بين خدمة الشعب، والتمسك بالقيم الإلهية، والدفاع عن الاستقلال والشرف الوطني.

اليوم، وفي ظلّ ظروفٍ تشهد فيها المنطقة والعالم تطوراتٍ معقدةً ومواجهاتٍ متعددة الجوانب ومتشابكة بين القوى المؤثرة، تواصل إيران الإسلامية، مستندةً إلى إيمان الأمة وبصيرتها وصمودها، وبتوجيهٍ حكيمٍ من قائد الثورة الاسلامية (حفظه الله)، مسيرةَ التقدم والعزّة بكلّ اقتدار. في غضون ذلك، فإنّ جهود الحكومة الرابعة عشرة في تلبية احتياجات البلاد في مختلف المجالات، وكذلك في دعمها الفعّال للقوات المسلحة في المراحل الحاسمة لبناء القوة والردع الدفاعي، وخاصةً في معركة الدفاع المقدس التي استمرت اثني عشر يومًا ضدّ الحرب المفروضة من قبل الكيان الصهيوني الخبيث وأمريكا المجرمة، والتي تُعدّ مثالًا واضحًا على تضافر جهود الحكومة والقوات المسلحة في الدفاع عن أمن إيران وكرامتها وجبهة المقاومة، تستحقّ التقدير.

يؤمن الحرس الثوري الكثتدر والشعبي بأن الترابط الوثيق بين الحكومة والشعب والقوات المسلحة سيضمن تحقيق رؤية إيران القوية والمتقدمة. نقف إلى جانب الحكومة والشعب بكل طاقاتنا وإمكانياتنا لتحقيق هذا الهدف، وبالتوكل على الله تعالى، واتباعًا لأوامر قائد الثورة، سماحة الإمام الخامنئي، نستشرف مستقبلًا مشرقًا وشامخًا لإيران الإسلامية.

/انتهى/