لاريجاني: إيران لن تستسلم واحتمال انسحابنا من "ان بي تي" وارد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجرى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني مقابلة مع موقع khamenei.ir تطرق فيها الى قضايا مختلفة.

وبشأن المفاوضات قال علي لاريجاني: تؤتي المفاوضات ثمارها عندما يدرك الطرف الآخر الحرب ليست حالة خاصة، ويريد، على سبيل المثال، حل المشكلات من خلال المفاوضات؛ أما إذا أراد استخدام المفاوضات ذريعةً لعملية أخرى، فهذه ليست مفاوضات صحيحة.

وأضاف: في هذا السياق، شرطنا هو إجراء مفاوضات حقيقية. إذا كنتم تريدون الحرب، فانطلقوا، ومتى ندمتم، تعالوا للتفاوض. هؤلاء يكذبون بأننا يجب أن نضغط على إيران للاستسلام..في هذه الحرب، أدركوا أن "الإيرانيين لن يستسلموا"؛ شرط إجراء مفاوضات حقيقية هو أن يفهموا ذلك.

وأضاف: الحديث عن الضغط على إيران لإجبارها على الاستسلام مجرد كلام فارغ فإيران لن تستسلم .. احتمال الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية NPT بالنسبة لنا وارد دائما، فالحقيقة هي أن معاهدة عدم الانتشار لم تفدنا بأي شيء.

لاريجاني لأمريكا وإسرائيل: إذا ضعفت "جبهة المقاومة"، فلماذا كل هذا التخطيط ضدها؟

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: المقاومة تُصنع بسب سلوك الأعداء، وكلما زادوا الضغط، تعمقت المقاومة.

وأضاف: قتلتم الناس في غزة، وجوعتم الناس، واستشهدوا، لكنكم لم تتمكنوا من القضاء على حماس. لماذا لم تُقضوا عليها؟ لأنكم عندما تقتلون الناس، لديهم عائلات وشباب؛ أنتم تضعونهم في موقف يُجبرهم على مواجهتكم.

وخاطب امريكا واسرائيل متسائلا: متى ظهر حزب الله؟ ظهر حزب الله عندما جاءت إسرائيل واستولت على بيروت بالكامل..وحدث نفس الوضع في العراق؛ عندما جاء الأمريكيون واحتلوا العراق، نشأت حركات المقاومة؛ لأنكم احتلتم الشعب وقمعتموه.

وتابع: لماذا ظهرت المقاومة في اليمن؟ كان الحوثيون موجودين دائمًا، وكانت لديهم صراعات مع الحكومة؛ لكن عندما بدأوا بقصف اليمن، قالوا: "حسنًا، علينا المقاومة الآن"، وتشكلت حركة مقاومة.

مهمة مجلس الدفاع هي حل مشكلات القوات المسلحة

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: في الجانب الدفاعي، اتخذ المجلس الأعلى للأمن القومي قرارًا مهمًا، وهو إنشاء مجلس الدفاع.

واوضح: هذا المجلس الدفاعي هو فرع تابع للمجلس الأعلى للأمن القومي، ومهمته تقتصر على الدفاع عن القوات المسلحة وحل مشاكلها، والتخطيط لها. وقد أُعدّت آليته وهي تعمل. عُقد اجتماع، ويجري متابعة العمل، وفي هذا الصدد، تولّت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة مهامًا مُحددة وتسعى جاهدةً لتحقيقها. ووزارة الدفاع فاعلة في تلبية الاحتياجات.

وصرح: الجميع منشغلون؛ وخاصةً قائد الحرس الثوري الإسلامي وقائد القوات الجوية الفضائية، حيث يسعى الجميع إلى حل أي مشاكل نواجهها قدر الإمكان..وعلى وجه الخصوص، يتم استغلال قدرات الخبراء والشباب الموهوبين والمتخصصين على النحو الأمثل.

تُعقد اجتماعات لحلّ القضايا الأمنية

وتابع امين المجلس الأعلى للأمن القومي: في الأمانة العامة، ولأننا دخلنا حقبة الحروب الحديثة، أنشأنا مساعدًا تقنيًا في مجال الدفاع يُركز على هذه القضية ويعمل على قدم وساق..تُعقد اجتماعات أيضًا لحلّ القضايا العالقة في القطاعات الأمنية؛ وهذه مسألة يجب حلّها.

وأضاف: لا يقتصر الأمر على جانب الموارد البشرية فحسب؛ فعندما نتحدث عن "النفوذ"، لا تفترضوا بالضرورة وجود عوامل بشرية؛ نعم، هذا النفوذ موجود أيضًا؛ لا أقول إنه غير موجود، ولكن هناك عوامل أخرى أيضًا..الانطباع الأولي هو أن المسألة برمتها تتعلق بهؤلاء العملاء المتواجدين، على سبيل المثال، في الشارع أو في أماكن أخرى، والذين يُزوّدون العدو بالمعلومات، بينما هذا ليس صحيحًا.

وصرح: أي أنه عندما ترى مشهد التسلل، تُدرك أن التقنيات الحديثة وتداخل المعلومات يُمكن أن يُفيد الأجهزة الأجنبية أكثر من ذلك بكثير..الأهم من ذلك هو أن تتمكن أجهزة الاستخبارات من استخلاص استنتاجات من مجمل المعلومات المُحصّلة ومن تداخلها، وتُوظّفها على النحو الأمثل في العمليات. لذلك، ينبغي إيلاء هذا البعد من القضية اهتمامًا أكبر.

شرط إجراء مفاوضات حقيقية

تابع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: نصيحتي دائمًا هي ألا تتخلى إيران أبدًا عن الدبلوماسية، لأنها بحد ذاتها أداة، حيث قال قائد الثورة ذات مرة: "احملوا راية التفاوض دائمًا". وهذا صحيح تمامًا. في الواقع، الدبلوماسية جزء من عمل الحكومة، وليس من المنطقي التخلي عنها. المهم هو متى وكيف نستخدمها.

ولفت الى انه إذا حوّل العدو ساحة الدبلوماسية إلى مسرحية استعراضية، فلن تثمر هذه الدبلوماسية شيئًا..أو إذا كانت نيته استخدام الدبلوماسية لتبرير مهمة أخرى، فمن الواضح أن هذه الدبلوماسية لم تُعتبر دبلوماسية، بل لم يكن يريد استخدامها، ولكن إذا كانت الدبلوماسية تهدف إلى عدم استغلالنا للحرب، والآن نريد السلام، فهذا هو مكان الدبلوماسية، وهذه هي الدبلوماسية الحقيقية.

وصرح لاريجاني: لا أرى الوضع بهذه الطريقة الآن؛ أعني، أعتقد أن دبلوماسيتهم هي دبلوماسية لإيجاد ذريعة؛ ولكن في الوقت نفسه، لا ينبغي أن نقول إننا نقطع الدبلوماسية..ما هي شروط التفاوض ومتى يُثمر؟ يُثمر التفاوض عندما يُدرك الطرف الآخر أن الحرب ليست مسألة خاصة، ويريد، على سبيل المثال، حل المشكلات من خلال التفاوض؛ أما إذا أراد استخدام التفاوض ذريعةً لعملية أخرى، فهذه ليست تفاوضًا صحيحًا.

وأكد: لذلك، في هذا السياق، شرطنا هو إجراء مفاوضات حقيقية. إذا كنتم تريدون الحرب، فانطلقوا، ومتى ندمتم، فعودو إلى المفاوضات؛ ولكن إذا توصلتم حقًا إلى استنتاج مفاده أنه لا يُمكنكم استسلام هذه الأمة العنيدة والمقاومَة بالحرب - هذه الكلمات السخيفة التي يجب علينا بالتأكيد الضغط على إيران للاستسلام، وهو ما استجابت له القيادة أيضًا، وأدركت في هذه الحرب أن "الإيرانيين لن يستسلموا"؛ شرط إجراء مفاوضات حقيقية هو أن تفهموا هذا.

عدم دعم المقاومة يُعدُّ قلة عقلانية سياسية

وبشأن دعم محور المقاومة في المنطقة قال لاريجاني: الجمهورية الإسلامية تدعم المقاومة دائما، لأنها تراها تياراً أصيلا واستثمارا هاما .. هل تخلّى أعداؤنا عن إسرائيل؟ وهل تخلى الأمريكيون عن دعم إسرائيل؟ لا، فهم لا يزالون يساندونها .. عندما يستخدم العدو كل قدراته الصغيرة منها والكبيرة، لماذا لا نستخدم نحن قدراتنا؟

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: المقاومة في المنطقة رأس مال استراتيجي ونحن بحاجة إلى دعم حزب الله كحاجته لنا..سنواصل مساعدة حزب الله كما في السابق.

وأضاف لاريجاني: قضايا لبنان تحل بالحوار الداخلي ونحن لا نفرض شيئا على حزب الله فهو ناضج ويأخذ قراراته بنفسه.

يجب أن تكون وسائل الإعلام صادقة مع الشعب

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: يجب علينا تعزيز قدراتنا الإعلامية وجعلها أكثر تقنية. أعتقد أن سلوكنا الإعلامي سطحي بعض الشيء، وهذا ليس له تأثير يُذكر، ويكمن جزء كبير من ذلك في صدق الرسالة؛ أي أن الجميع متفقون على أنه بسبب القضايا الأمنية، لا يمكن قول كل شيء، ولكن لا ينبغي قول العكس أيضًا.

وتابع: يجب أن يشعر الناس بالتأكيد أن وسائل الإعلام لا تكذب، ولا تقول عكس الحقيقة. قد تقول إننا لا نستطيع قول بعض الأمور الآن؛ حسنًا، قل "لا نستطيع قول ذلك الآن"، سيقبل الجميع ذلك؛ ولكن إذا قلت العكس، فستفقد مصداقيتك.

وشدد: في أوقات الحرب، بقدر ما يعتمد الناس على القيادة لتحقيق أهدافهم، يجب عليهم أيضًا الاعتماد على الإعلام في تحري المصداقية حتى يتكيفوا مع ظروف العصر ويتمكنوا من التكيف.

ما هو طلب قائد الثورة الرئيسي من لاريجاني بعد توليه منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي؟

قال لاريجاني: في أول اجتماع لنا بعد تولي هذه المسؤولية، كان طلب سماحته الرئيسي هو بذل قصارى جهدنا لضمان حماية المصالح الوطنية للبلاد جيدًا وتحقيق الأمن المستدام.يرى أن هذا العمل يجب أن يُتابع بمثابرة وثبات وحزم. وهو على نفس النهج، وخلال هذه الفترة من الحرب، لم أرَ لديه أدنى شك في مساره.

خلال الحرب الأخيرة، كنت على اتصال بقائد الثورة

صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: عقدنا اجتماعات، وكنا نرسل لسماحته آراءنا باستمرار، ووصلتنا ملاحظاته وكانت واضحة تمامًا؛ الآن، أصبح تواصلنا أكثر بعد الحرب ويسير قائد الثورة في طريقه بثقة كبيرة، وسلوكه يشبه إلى حد كبير سلوك الإمام الخميني(رض). عندما كان الإمام في باريس، زاره الشهيد الراحل مطهري ذات مرة وخدمه لبضعة أيام.

وأضاف لاريجاني: عند عودته، ذهبت أنا وعلي مطهري إلى المطار معًا لاستقباله. في الطريق، سألناه عن رأيه في الإمام، فقال إني رأيته مؤمنًا بالطريق، مؤمنًا بالشعب، مؤمنًا بالله، متوكلًا على الله..ذكر ذلك لاحقًا في كتابٍ تضمن أربع آمينات: آمين للهدف، آمين للطريق، آمين للأمة، وآمين لله.

وتابع: في هذه الأمور، رأيتُ أيضًا مثل هذه الحالة لدى سماحة آية الله الخامنئي؛ أي أن خطواته واثقةٌ تمامًا، وهذه من سمات القادة الذين يسيرون على النهج الإلهي ويسعون لتحقيق الهدف.

