القاهرة تؤكد على ضرورة استئناف المفاوضات النووية الإيرانية

وأفادت مهر للأنباء، ان الوزيران تناولا تطورات الأوضاع الإنسانية الكارثية بقطاع غزة، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن بالغ القلق إزاء التقارير المتزايدة حول الأوضاع الإنسانية في القطاع والتي تؤكد على وجود مجاعة، مشددا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوضع حد للجرائم والانتهاكات الصهيونية الصارخة، منوهاً الى التزامات الكيان بموجب القانون الدولي بضرورة ضمان الإمدادات الإغاثية والطبية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.



وأطلع وزير الخارجية نظيره الألماني على الجهود المصرية لنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، متناولاً في هذا السياق الترتيبات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر واعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق وقف النار.



كما أطلع وزير الخارجية نظيره الألماني على مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، لاسيما بعد موافقة حركة "حماس" على المقترح، مؤكداً الأهمية البالغة لاستجابة "إسرائيل" للمقترح وتنفيذ عناصره في سبيل معالجة الأزمة الراهنة والتخفيف من معاناة الفلسطينيين فى غزة، وضمان نفاذ المساعدات بكميات كافية تلبي احتياجات الشعب الفلسطينى، محذراً من أن استمرار إسرائيل في توسيع عملياتها العسكرية داخل القطاع لن يسفر عنه سوى تأجيج الوضع المتأزم وأن رفض "إسرائيل" للمقترحات المطروحة تقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى السلام والاستقرار في المنطقة.



وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أكد "عبد العاطي" على ضرورة العودة إلى المسار التفاوضي بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أهمية استئناف التعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتجنب مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.



من جانبه، أعرب وزير الخارجية الألماني عن التقدير للجهود الحثيثة التي تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، مثمناً الجهود المصرية لاستضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مؤكداً تطلع المانيا للمشاركة في المؤتمر، مبدياً اتفاقه على الخطورة البالغة لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ولخطورة الوضع الإنساني داخل القطاع.



