الخارجية الإيرانية تدين بشدة العدوان العسكري الإسرائيلي على اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية التي شنت اليوم على العاصمة اليمنية صنعاء، بما في ذلك بنيتها التحتية ومحطة الكهرباء.

وهنأ بقائي وعزا لاستشهاد عدد من المواطنين اليمنيين خلال هذا العدوان، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية هجمات النظام الإسرائيلي المتكررة على البنية التحتية الاقتصادية والمدنية لليمن، بما في ذلك المطارات والموانئ ومحطات الكهرباء ومخازن الأغذية، بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واعتبر هذه الهجمات دليلاً واضحاً على عداء الكيان لتنمية وازدهار دول المنطقة.

وأشاد بقائي بتضامن ودعم الشعب اليمني للشعب الفلسطيني المظلوم، وذكّر بمسؤولية جميع الدول الإسلامية في اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الإبادة الجماعية ومساعدة شعب غزة ضد المجاعة التي فرضها الكيان الصهيوني على هذا القطاع.

وأوضح أن اتخاذ إجراءات لمواجهة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي تجري في غزة والضفة الغربية هو واجب قانوني وأخلاقي على جميع الحكومات، وخاصة الدول الإسلامية، ومن المتوقع أن يولي الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة اهتماما خاصا بهذه المسألة.

/انتهى/