إعلام عبري: فشل محاولة اغتيال رئيس أركان الجيش اليمني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، اورد موقع "واللا" نبأ محاولة فاشلة لاغتيال اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري رئيس أركان القوات المسلحة اليمنية، وكتب أنه وفقًا لمصادر أمنية اسرائيلية، فقد نُفذت العملية لكنه نجا منها سالمًا.



الإعلام العبري كتب اليوم أيضًا أن تل أبيب، ردا على استمرار الهجمات الصاروخية من اليمن، تدرس ردًا عسكريًا، ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن جيش الاحتلال وجهاز الاستخبارات الموساد يعدان بنك أهداف يركز على المراكز الرئيسية التابعة لحركة أنصار الله اليمنية.



وليست هذه هي المرة الأولى التي يخبر فيها الإعلام الإسرائيلي عن محاولة اغتيال رئيس أركان القوات المسلحة اليمنية. ففي السابق أيضًا وخلال حرب الـ 12 يومًا بين إسرائيل وايران، حاولت القوات الجوية الإسرائيلية اغتيال اللواء الركن الغماري.



وفي يونيو 2025، ادعى الإعلام الإسرائيلي أن رئيس أركان القوات المسلحة اليمنية قد استهدف في هجوم جوي وأصيب، لكن مصادر يمنية نفت هذا الادعاء وأعلنت أنه نجا من المحاولة سالمًا.



واللواء الركن الغماري يعمل منذ عا2016 كرئيس لأركان القوات المسلحة اليمنية ويقوم بدور محوري في تصميم وتنفيذ العمليات العسكرية لأنصار الله.

إسرائيل تتحدث عن محاولة جديدة لاغتيال الغماري في حين أنها واجهت يوم الجمعة الماضي واحدة من أكثر العمليات تعقيدًا ومفاجأة للقوات المسلحة اليمنية، ورغم تفعيل أنظمة "القبة الحديدية" و"دافيد sling" (مقلاع داوود) و"حيتس" و"تاد" لم تتمكن من اعتراض وتدمير صاروخ "فلسطين 2" اليمني.

