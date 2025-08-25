  1. إيران
  2. السياسة
٢٥‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٧ م

حاجي بابائي: البرلمان يُشدد على التعاون والتآزر مع الحكومة

حاجي بابائي: البرلمان يُشدد على التعاون والتآزر مع الحكومة

أكد نائب رئيس البرلمان أن البرلمان يُشدد على التعاون والتآزر مع الحكومة، قائلاً: نأمل أن نتمكن من خلال التفاعل البناء والتعاطف من اتخاذ خطوات نحو حل المشكلات، وتعزيز الرفاه العام، ورفعة إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب حميد رضا حاجي بابائي، نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في رسالة بمناسبة أسبوع الحكومة: "اهنئ جميع أعضاء الحكومة الموقرة بهذه الأيام مضيفا لا شك أن هذه الأيام فرصة ثمينة لتكريم جهود وخدمات المسؤولين الحكوميين في سبيل تقدم البلاد وخدمة الشعب الإيراني الكريم.

وقال ان مجلس الشورى الإسلامي يوكد على التعاون والتآزر مع الحكومة، ويعتبر نفسه صديقًا ورفيقًا لكم في تحقيق الأهداف السامية للنظام. ونأمل أن نتمكن، من خلال التفاعل البناء والتعاطف، من اتخاذ خطوات فعّالة نحو حل المشكلات، وتعزيز الرفاه العام".

/انتهى/

رمز الخبر 1962012

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات