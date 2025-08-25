حاجي بابائي: البرلمان يُشدد على التعاون والتآزر مع الحكومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب حميد رضا حاجي بابائي، نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في رسالة بمناسبة أسبوع الحكومة: "اهنئ جميع أعضاء الحكومة الموقرة بهذه الأيام مضيفا لا شك أن هذه الأيام فرصة ثمينة لتكريم جهود وخدمات المسؤولين الحكوميين في سبيل تقدم البلاد وخدمة الشعب الإيراني الكريم.

وقال ان مجلس الشورى الإسلامي يوكد على التعاون والتآزر مع الحكومة، ويعتبر نفسه صديقًا ورفيقًا لكم في تحقيق الأهداف السامية للنظام. ونأمل أن نتمكن، من خلال التفاعل البناء والتعاطف، من اتخاذ خطوات فعّالة نحو حل المشكلات، وتعزيز الرفاه العام".

