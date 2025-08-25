عراقجي يلتقي نظيره البحريني في جدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزيرا خارجية إيران والبحرين، السيد عباس عراقجي وعبد اللطيف بن راشد الزياني، وأجريا محادثات على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جدة.

/انتهى/