عراقجي يلتقي نظيره البحريني في جدة

اجتمع وزيرا خارجية إيران والبحرين وأجريا محادثات على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزيرا خارجية إيران والبحرين، السيد عباس عراقجي وعبد اللطيف بن راشد الزياني، وأجريا محادثات على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جدة.

