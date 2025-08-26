صفحة قائد الثورة باللغة العبرية: الكيان الصهيوني هو الكيان الأكثر كراهية في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر موقع KHAMENEI.IR باللغة العبرية يوم الاثنين جزءًا من تصريحات قائد الثورة الاسلامية في مراسم عزاء ذكرى استشهاد الإمام على بن موسى الرضا (ع).

وجاء في المنشور: "عدونا اليوم، الكيان الصهيوني، هو الكيان الأكثر كراهية في العالم. تشعر الشعوب بالاشمئزاز منه، بل إن الحكومات تدينه ايضا".

وفي صباح يوم الأحد، في ذكرى استشهاد الإمام علي بن موسى الرضا (ع)، وخلال لقاء مع آلاف المواطنين، وصف سماحة قائد الثورة الإسلامية "الانتشار الاستثنائي لمدرسة أهل البيت (ع)" و"تسارع انتشار قضية عاشوراء وفلسفة انتفاضة الإمام الحسين (ع) في العالم الإسلامي" بأنها من أهم بركات زيارة الإمام الثامن (ع) إلى خراسان، وشرح نقاطا مهمة حول قضايا اليوم.

