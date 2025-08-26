  1. الدولية
  2. أوروبا
٢٦‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٩:١٥ ص

النرويج: الصندوق السيادي ينسحب من مجموعة أميركية و5 بنوك إسرائيلية

النرويج: الصندوق السيادي ينسحب من مجموعة أميركية و5 بنوك إسرائيلية

أعلن الصندوق السيادي النرويجي الانسحاب من مجموعة "كاتربيلر" الأميركية فضلاً عن 5 بنوك إسرائيلية لأسباب تتعلق بالأخلاق، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح الصندوق أنّ الاستبعاد يضم البنك الدولي الأول لـ"إسرائيل"، وفيبي القابضة، وبنك "لئومي"، وبنك "مزراحي تفحوت"، وبنك "هبوعليم".

وفي الفترة الماضية بدأ الصندوق في مراجعة استثماراته في كيان الاحتلال والعمل على استبعاد شركات ذات صلة بالضفة الغربية وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية.

وحدّد الصندوق السيادي النرويجي أن الهيئة المعنية بمراقبة الأخلاقيات ستجري تقييماً للشركات الإسرائيلية كل 3 أشهر.

وفي 18 من شهر آب/أغسطس الجاري، استبعد الصندوق 6 شركات، وكان قبل ذلك قد قام بتصفية حصص في 11 شركة.

وتخلى الصندوق أيضاً عن استثماراته في شركة "بيت شيمس" الإسرائيلية القابضة، كما في شركة الاتصالات الأكبر لدى الاحتلال "بيزك".

/انتهى/

رمز الخبر 1962035

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات