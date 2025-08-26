النرويج: الصندوق السيادي ينسحب من مجموعة أميركية و5 بنوك إسرائيلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح الصندوق أنّ الاستبعاد يضم البنك الدولي الأول لـ"إسرائيل"، وفيبي القابضة، وبنك "لئومي"، وبنك "مزراحي تفحوت"، وبنك "هبوعليم".

وفي الفترة الماضية بدأ الصندوق في مراجعة استثماراته في كيان الاحتلال والعمل على استبعاد شركات ذات صلة بالضفة الغربية وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية.

وحدّد الصندوق السيادي النرويجي أن الهيئة المعنية بمراقبة الأخلاقيات ستجري تقييماً للشركات الإسرائيلية كل 3 أشهر.

وفي 18 من شهر آب/أغسطس الجاري، استبعد الصندوق 6 شركات، وكان قبل ذلك قد قام بتصفية حصص في 11 شركة.

وتخلى الصندوق أيضاً عن استثماراته في شركة "بيت شيمس" الإسرائيلية القابضة، كما في شركة الاتصالات الأكبر لدى الاحتلال "بيزك".

