الرئاسة اللبنانية بعد إهانة برّاك للصحافيين: نأسف للكلام الذي صدر عن منبرنا من قبل أحد ضيوفه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئاسة اللبنانية قالت بعد إهانة برّاك للصحافيين: نأسف للكلام الذي صدر "عفوًا" عن منبرنا من قبل أحد ضيوفها اليوم.

واضافت الرئاسة اللبنانية: نشدد على احترامنا المطلق لكرامة الشخص الإنساني بشكل عام ونعرب عن تقديرنا لجميع الصحفيين والمندوبين الإعلاميين المعتمدين لدينا بشكل خاص.

وكانت نقابة محرّري الصحافة في لبنان قد قالت: مرّة جديدة يتعرّض فيها الإعلام اللبناني لمعاملة أقل ما يقال فيها أنها خارجة عن أصول اللياقة والديبلوماسية والمؤسف أكثر أنها صدرت عن مبعوث دولة عظمى يقوم بدور ديبلوماسي على ما هو معروف.

واكدت ان وصف المبعوث الاميركي توم باراك لتصرّف الاعلاميين في القصر الجمهوري "بالحيواني" أمر غير مقبول على الإطلاق ومستنكر جداً.



ودعت النقابة الدبلوماسية الأميركية والسيد باراك إلى تصحيح ما بدر عنه من خلال إصدار بيان اعتذار علني من الجسم الاعلامي.



واكدت ان عدم صدور مثل هذا البيان قد يدفع النقابة إلى الدعوة لمقاطعة زيارات واجتماعات الموفد الأميركي كخطوة أولى على طريق إفهام من يلزم أن كرامة الصحافة والصحافيين ليست رخيصة ولا يمكن لأي موفد مهما علت درجته أن يتجاوزها.