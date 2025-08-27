وقفة احتجاجية في الخيام رفضاً لتدخلات واشنطن خلال زيارة الوفد الأميركي إلى جنوب لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رفع المشاركون في الوقفة شعارات تعبّر عن رفضهم للتصريحات الأميركية والتصرفات الأخيرة المنحازة لكيان الاحتلال، مؤكدين موقفهم بالحفاظ على سيادة البلد وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والتدخلات الأميركية في بلادهم.

ومن قصر رئاسة الجمهورية، يوم الثلاثاء، كان قد توجّه المبعوث الأميركي توم برّاك للصحافيين الموجودين بعبارات مسيئة ومهينة، قائلاً: "سنضع مجموعةً مختلفة من القواعد هنا. أريدكم أن تصمتوا للحظة"، مهدّداً بأنّه "في اللّحظة الّتي يصبح فيها الأمر فوضويّاً والسّلوك حيوانيّاً، سنغادر".

وأضاف: "إذا أردتم أن تعرفوا ما الّذي يحدث، تصرّفوا بتحضّر، بلطف، وبتسامح، لأنّ هذه هي مشكلة ما يحصل في المنطقة".

وكانت قد أشارت العضوة في الكونغرس جين شاهين، الثلاثاء، من لبنان، إلى أنّهم لسيوا هنا لمناقشة ماذا فعلت وستفعل "إسرائيل"، مؤكدة أن الهدف هو نزع سلاح حزب الله.

وفي هذا السياق، قال السيناتور الأميركي ليندسي غراهام: "نحن نريد حزب الله منزوع السلاح، وبعد نزع سلاح الحزب نتحدث عندها مع إسرائيل التي سوف يكون معها حوارات مختلفة".

