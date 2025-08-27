قاليباف: الحكومة التزمت بقانون تعليق التعاون مع الوكالة

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال حجة الإسلام محمد تقي نقدعلي في جلسة علنية اليوم (الأربعاء 27 أغسطس) في مجلس الشورى الإسلامي خلال تذكير شفوي: وفقًا لقرار المجلس، تقرر تعليق أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان الاحترام الكامل للسيادة الوطنية وسلامة أراضي جمهورية إيران الإسلامية، وضمان أمن المراكز والعلماء النوويين، وضمان الاحترام الكامل للحقوق الأصيلة لجمهورية إيران الإسلامية.

وأضاف: ينص القرار أيضًا على أن تأكيد استيفاء هذه الشروط، بناءً على تقرير منظمة الطاقة الذرية، هو من مسؤولية المجلس الأعلى للأمن القومي، وأن أي شخص يخالف هذا القانون يُعد مجرمًا ويخضع للدرجة السادسة من عقوبات التعزير في قانون العقوبات الإسلامي.

أوضح نائب مدينة خميني شهر في مجلس الشورى الإسلامي: راجت هذه الأيام أنباء عن وجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، وسؤالنا هو: أي الشروط التي وضعها المجلس قد تحققت خلال وجود مفتشي الوكالة في البلاد وتفتيشهم؟ هل تم ضمان سلامة علمائنا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي؟

وردًا على هذا التصريح، قال محمد باقر قاليباف: لقد تم الالتزام بهذا القانون.

