أسوشيتد برس: الوکالة الدولية للطاقة الذرية لن تفتش حاليا المنشآت الإيرانية المتضررة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب معلومات الوكالة، لم تتوصل الأطراف بعد إلى اتفاق نهائي، لكن الدبلوماسيين ينتظرون إنجازه. وبموجب شروط الاتفاق، فإن عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقتصر في الوقت الحالي على المنشآت النووية الإيرانية التي لم تتعرض للضرب.

يوم أمس الثلاثاء، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الفريق الأول من مفتشي الوكالة عاد إلى إيران ويستعد لاستئناف العمل في المنشآت النووية الإيرانية.

في ليلة 13 يونيو، شنّت إسرائيل عدوانا عسكريا ضد إيران. وبعد أقل من يوم، شنّت القوات الإيرانية هجوما مضادا. ودخلت الولايات المتحدة الصراع بعد تسعة أيام من تصعيده، حيث ضربت المنشآت النووية الإيرانية في أصفهان ونطنز وفوردو.

في مساء يوم 23 يونيو، وهاجمت إيران أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط، قاعدة العديد الجوية في قطر.وفي أعقاب ذلك، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن إسرائيل وإيران اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 24 يونيو.

وأثار عدم إدانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للضربات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، موجة من الانتقادات في إيران التي اتهمت قيادة الوكالة بتسييس أنشطتها.وفي الثاني من يوليو، وقّع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قانونا يُعلّق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي 22 يوليو، صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن بلاده لا تستبعد عودة مفتشي الوكالة إلى أراضيها مستقبلا.

