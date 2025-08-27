 الحكومة الإيرانية: الاتصالات مع أوروبا ستستمر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في تصريحات على هامش اجتماع الحكومة، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة أن وزير الخارجية قدم تقريرًا عن المفاوضات مع الدول الاوروبية الثلاث في اجتماع مجلس الوزراء.

وصرحت فاطمة مهاجراني بهذا الخصوص: قدم السيد عراقجي اليوم تقريرًا عن المفاوضات مع الدول الاروبية الثلاث(بريطانيا والمانيا وفرنسا) في اجتماع نواب وزراء الخارجية الامس الثلاثاء، وتم التأكيد على استمرار الاتصالات مع أوروبا".

كما أشارت مهاجراني إلى أن موضوع إمكانية فرض عطلات لإدارة استهلاك الطاقة مُسند إلى المحافظين، الذين يمكنهم اتخاذ القرار بناءً على احتياجات محافظاتهم، مؤكدة أن إعلان أي عطلة يعتمد على قرارهم.

وفيما يتعلق بحذف بعض شرائح المستفيدين من الدعم المالي، قالت مهاجراني إن وزير العمل قدم توضيحات حول حذف الشريحة العاشرة من المستفيدين وفق الميزانية الحالية، وأضافت أن شرائح 8 و9 ستُحذف أيضاً.

وأوضحت أن وزارة التعاون ستعقد يوم الثلاثاء اجتماعاً لتقديم توضيحات موسعة تهدف إلى إقناع الرأي العام حول هذا القرار.

