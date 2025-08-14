المتحدثة باسم الحكومة تزور ايلام لتقييم تنقل زوار الاربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تقوم مهاجراني خلال الزيارة بتفقد محطة نقل الركاب في المنطقة الحدودية العازلة وتقييم امكانات حدود مهران وعملية تقديم الخدمات للزوار.

كما تتقد عدة مواكب ومحطات لتقديم الخدمات على طريق ايلام الى مهران، وهو المحور الرئيسي لتنقل زوار الاربعين.

وتعد حدود مهران الدولية خلال السنوات الاخيرة، اهم الطرق البرية واكثرها ترددا خلال مراسم الاربعين.

وتفيد الاحصاءات الرسمية ان حدود مهران الدولية تحتل المركز الاول بين المنافذ الحدودية لايران في مجال تنقل الزوار.

يذكر انه منذ بداية شهر صفر ولحد الان، شهدت حدود مهران الدولية تنقل اكثر من مليونين و 700 الف زائر.

