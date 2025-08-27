رئيس مجلس النواب اللبناني: الأميركيون أتونا بعكس ما وعدونا به

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح "بري" في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط، أن "ما كان متوقعاً هو سماع رد إسرائيلي على سياسة الخطوة بخطوة والتي تمسك بها الموفد الأمريكي توم براك في تصريحاته، غير أن الوفد شدّد بدلاً من ذلك على مسألة سحب سلاح حزب الله كشرط مسبق، قبل أي بحث في خطوات إسرائيلية مقابلة، سواء لجهة الانسحاب من الأراضي اللبنانية أو وقف الاعتداءات".

وأضاف رئيس مجلس النواب اللبناني، أن "الوفد الأمريكي لم يحمل أي جديد من إسرائيل، ما أدخل الأمور في مزيد من التعقيد".

وحول الاجتماع الحكومي المقرر في الثاني من أيلول المقبل الذي سيبحث في خطة الجيش لسحب سلاح "حزب الله"، قال بري : إن كل أمر يؤدي إلى خلاف في البلد مستنكَر.

/انتهى/