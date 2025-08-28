اكتشاف ورشة لتصنيع العبوات الناسفة والألغام تابعة لجماعة جيش الظلم الإرهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن قائد شرطة سيستان وبلوشستان عن اكتشاف ورشة لتصنيع السترات الناسفة والقنابل محلية الصنع تابعة لجماعة جيش الظلم الارهابية تم تفكيكها في عملية الشرطة يوم أمس.

وأضاف: خلال عمليات تفتيش وتطهير إضافية لمخابئ هؤلاء الإرهابيين، تم العثور على 64 فتيلًا كهربائيًا محلي الصنع، و24 جهاز استقبال عن بُعد، و5 قنابل يدوية، وقنبلتان يدويتان عيار 40 ملم، و5 كيلوغرامات من المتفجرات محلية الصنع، و11 جهاز تحكم عن بُعد كهربائي، وسترتين للرؤية الليلية، و140 مترًا من فتيل متفجر، وقنبلة محلية الصنع جاهزة للانفجار، وكميات من الأسلحة والذخيرة، ومصادرتها.

وأوضح قائد شرطة سيستان وبلوشستان: "إن هذه المجموعة الإرهابية كانت تهدف إلى دفع أجواء المحافظة نحو انعدام الأمن والفوضى من خلال مهاجمة البنية التحتية الاقتصادية وتنفيذ تفجيرات في الأماكن المزدحمة والمزدحمة وحرمان الناس من السلام".

