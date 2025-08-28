رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية الايرانية يشيد بمواقف تونس خلال حرب ال 12 يوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، اتصالًا هاتفيًا مع أيمن البغديري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب التونسي، لمناقشة المجاعة في غزة، ومواقف تونس من التطورات في منطقة غرب آسيا، والتعاون البرلماني.

وأشاد عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس النواب، بالمواقف الإيجابية للحكومة التونسية ودعمها في إدانة جرائم الكيان الصهيوني في حرب الـ 12 يومًا، واصفًا ذلك بأنه استمرار لمواقف أخرى للحكومة التونسية في إدانة جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

كما اعتبر عرض الرئيس التونسي قيس سعيد صور الأطفال الجياع في غزة على كبير مستشاري ترامب لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا دليلاً على صواب مواقف الحكومة التونسية وقلق رئيس البلاد من كارثة المجاعة في غزة.

واستكمل عزيزي الحديث، داعياً نظيره التونسي لزيارة طهران، معرباً عن أمله في أن يحقق البلدان نجاحاً متزايداً من خلال التعاون فيما بينهما لتحقيق الأهداف الإسلامية النبيلة.

البغديري: ضرورة أن تلعب إيران وتونس دوراً أكبر في تعزيز التعاون الإقليمي

وأكمل أيمن البغديري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج بمجلس النواب التونسي، الحديث، واعتبر مواقف تونس المتضامنة مع حكومة وشعب إيران خلال الحرب نابعة من مبادئ السياسة الخارجية لهذا البلد، مشيراً إلى أن إيران وتونس لطالما كانتا على مواقف مشتركة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك القضيتان الفلسطينية واللبنانية.

كما اعتبر خطوة الرئيس التونسي غير مسبوقة، وأشار إلى أن إيران وتونس تتمتعان بعلاقات أخوية عميقة، وينبغي استثمارها في حل القضايا الإقليمية والدولية. وأعلن حزب الشعب التونسي (التيار الشعبي) إضرابًا تضامنًا مع أهالي غزة.

وأكد عضو مجلس النواب التونسي على تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، مشيرًا إلى المكانة المتميزة لتونس في شمال أفريقيا وإيران في غرب آسيا، داعيًا البلدين إلى لعب دور أكبر في تعزيز التعاون الإقليمي.