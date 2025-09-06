رئيس لجنة الأمن القومي: ويتكوف بعث رسالة الى إيران طلب منها ان لاتستمر في ضرب "اسرائيل"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تجمعٍ لأساتذة جامعة آزاد الإسلامية في شيراز، أوضح إبراهيم عزيزي، أبعاد معركة الـ 12 يومًا مع الكيان الصهيوني، والأحداث التي وقعت، وضرورة التحليل الدقيق في هذا الصدد، وقال: منذ بداية هجوم الكيان الصهيوني على البلاد، كانت الجماعات المعادية والتابعة له تستعد أيضًا لدخول البلاد، وتم تحييد جميع المؤامرات بردٍّ دقيقٍ وممتاز؛ وهو إجراءٌ نادرًا ما نُشر في وسائل الإعلام.

وفي إشارة إلى الدعم الكامل من بعض الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، للكيان الصهيوني، أضاف عزيزي: لا ينبغي اختزال مستوى معركة الـ 12 يومًا بين إيران والكيان الصهيوني، لأن عدة دول شنت هذه الحملة ضدنا في آن واحد على الصعيدين العسكري وغيره، ولم يكن اليكان قادرًا على مواجهة إيران بمفرده.

وأكد عزيزي: إن المواجهة الساحقة لقواتنا المسلحة مع الكيان الصهيوني دفعت المبعوث الأمريكي ويتكوف إلى إرسال رسالة طلب فيها وقف إطلاق النار وان لا تستمر إيران بضرب اسرائيل بصواريخها لأنهم أدركوا قوة إيران.

وأشار إلى الوحدة المقدسة لجميع أفراد المجتمع في هذه المعركة الجبانة، وتابع: لقد انتصرت أمتنا في هذه المعركة، على الرغم من أن إمبراطورية الإعلام الغربي تحاول تصوير هذه القضية بطريقة معاكسة، ويجب إيصال هذه القضية إلى المجتمع من خلال الأساتذة والنخب.

وأضاف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي في الجزء الأخير من كلمته: "إن الشعب الإيراني وقواتنا المسلحة ستقف بقوة في وجه عدوان النظام الصهيوني إذا حدث أي عدوان آخر، وهذه المرة سيكون ردنا أقوى وأكثر حسماً".

