الهند ترفع وارداتها من النفط الأميركي لتقليص العجز التجاري رغم الضغوط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت المصادر أنّ مؤسسة النفط الهندية (إنديان أويل كورب)، وهي أكبر شركة تكرير في البلاد، اشترت 5 ملايين برميل من خام غرب تكساس الوسيط الأميركي للتسليم في تشرين الأول/أكتوبر، وتشرين الثاني/نوفمبر عبر مناقصة.

في المقابل، اشترت شركة "بهارات بتروليوم كورب" الحكومية مليوني برميل، فيما حصلت شركة "ريلاينس إندستريز" الخاصة على مليوني برميل إضافي من شركة "فيتول".

وذكرت المصادر أنّ مصافي تكرير هندية وآسيوية أخرى كثفت عمليات الشراء مع ظهور فرص المراجحة؛ أي المتاجرة بفروق الأسعار، في الخام الأميركي المباع إلى آسيا.

وتأتي هذه المشتريات في وقتٍ تتعرض فيه نيودلهي لضغوط أميركية لزيادة وارداتها من النفط الأميركي، بعد أن رفعت واشنطن الرسوم الجمركية على الواردات الهندية إلى 50% رداً على استمرار الهند في شراء النفط الروسي.

