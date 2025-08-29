روسيا تحذّر "الترويكا": "آلية الزناد" تزعزع الاستقرار وتقوّض التفاوض مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعت الخارجية الروسية إلى مراجعة القرارات الأخيرة التي تُمثّل، بحسب موسكو، عاملاً خطيراً لزعزعة الاستقرار وتقويض الجهود التفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأكّدت الخارجية الروسية أنّ موسكو مقتنعة بأنّ النهج الذي تتبعه "الترويكا" الأوروبية "ليس له مستقبل"، معتبرةً أنّ الأولوية يجب أن تكون لاستعادة الحوار البنّاء بين جميع الأطراف المعنية، لتفادي اندلاع أزمة جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكشفت الخارجية أنّ روسيا قدّمت تحليلاً رسمياً في الأمم المتحدة يوضح "الخلفية الباطلة وعدم صحة ادعاءات أوروبا بشأن استعادة العقوبات"، مؤكّدةً رفضها "تقويض الحلول التفاوضية".

وشدّدت موسكو على أنّ محاولات "الترويكا" الأوروبية "تفعيل الآلية" ليست سوى عامل خطير يزعزع الاستقرار في المنطقة، مشيرةً إلى أنّ "الحل الوحيد يكمن في العودة إلى طاولة المفاوضات بدلاً من التصعيد".

ومساء أمس، دانت إيران الإخطار الذي قدّمته "الترويكا" الأوروبية، إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران عبر "آلية الزناد".

